Petacciato, in arrivo altri 50mila euro «grazie alla Norma Fraccaro»

La soddisfazione del consigliere di minoranza Matteo Fallica. «Sono fondi per lo sviluppo territoriale sostenibile»

Cinquantamila euro per Petacciato. Sono i nuovi fondi che arriveranno nelle casse del Comune bassomolisano. A darne comunicazione è stato il consigliere di minoranza, Matteo Fallica. «Grazie all’emanazione della “Norma Fraccaro” – afferma Fallica in un post su Facebook – sono stati assegnati contributi in favore di tutti i Comuni, a “fondo perduto”, per lo sviluppo territoriale sostenibile. Al nostro Comune di Petacciato spettano altre 50 mila euro. La Giunta, con delibera 133 del 16-10-19, ha deciso di spendere questa somma per la prosecuzione del rifacimento dei marciapiedi lungo il viale (fino a via Napoli). Purtroppo, ci rincresce dirlo, neanche questa volta la minoranza è stata coinvolta. Nonostante abbiamo fatto esplicita richiesta in consiglio comunale di essere ascoltati per come spendere questi € 100 mila arrivati dal Governo. Almeno per rispetto amministrativo. Ma siamo comunque felici che almeno questi finanziamenti, scesi a pioggia, il Comune è stato capace di coglierli. A differenza dei 220 milioni del CIS che molti comuni del Molise si sono spartiti, senza Petacciato».