Petacciato, il referendum cittadino approda in consiglio comunale

REDAZIONE TERMOLI

Si parlerà, tra le altre cose, di bilancio e di approvazione del regolamento della disciplina del referendum comunale nel corso del consiglio comunale che si terrà questo pomeriggio a Petacciato. Sulla questione il consigliere di minoranza Matteo Fallica ha presentato sei proposte per Petacciato che «riguardano l’ambiente e la sicurezza di Petacciato. In particolare – racconta Fallica – verrà chiesto l’impegno del sindaco ad installare i cestini urbani per il paese di raccolta indifferenziata, di procedere alla salvaguardia della costa di Petacicato, la quale soffre del grave problema di erosione costiera, la costa molisana è al primo posto in Italia ad avere la più alta erosione costiera; chiedere che venga dichiarato lo stato di emergenza climatica, in linea con molte città mondiali e alle quali sono seguiti molti Comuni italiani; si chiede, inoltre la pubblicazione dei dati delle analisi dell’acqua “di rubinetto” nonché le analisi dell’acqua erogata dalla “casetta dell’acqua” che si trova in paese; si chiede che vengano installati bagni pubblici in paese, una battaglia che sto portando avanti da tempo – ha proseguito il consigliere di minoranza – assieme a quella di Petacciato Comune plastic-free, proposta bocciata all’ultimo consiglio ma ripresentata dopo che Palazzo di Montecitorio ha aderito a questa iniziativa ambientale. Sono proposte che sono quasi tutte fattibili – ha proseguito Fallica – e che non richiedono grandi investimenti per il Comune ma che sicuramente renderanno il paese più rispettoso dell’ambiente, più sensibile a tematiche di sicurezza e più bello. All’ultimo consiglio comunale – ha proseguito Fallica – avevo proposto, con altre mozioni, di diventare il Comune plastic-free, l’istituzione del nonno vigile, di prevedere un cimitero per gli animali e anche una mozione “coraggiosa” che nasceva per sollecitare il Parlamento a discutere dell’ormai tanto attesa normativa sulla eutanasia legale. Sono tutte proposte che sono state respinte per delle bocciature incomprensibili. Questa volta, però – ha proseguito il consigliere comunale – sicuramente uscirò soddisfatto perché all’ultimo punto all’ordine del giorno ci sarà l’approvazione del regolamento del referendum cittadino che è stata la mia prima proposta e che ha visto due anni di lavoro nelle commissioni consiliari e che finalmente vedrà la luce in consiglio. C’è stato tanto lavoro per far capire alla maggioranza l’importanza di regolamentare il referendum cittadino. Sarà uno strumento che Petacciato potrà finalmente incidere nelle scelte importanti del paese. Questa sarà la più importante eredità democratica che lascerà questa amministrazione. L’opposizione è per me una questione di coscienza che obbliga a criticare quel che non funziona e proporre possibili soluzioni con coraggio, forza e onestà. Spero in una apertura serena della maggioranza, perché se si continua a bocciare a scatola chiusa le proposte della minoranza, lo ripeto per l’ennesima volta, non offende me, ma fa un danno a tutto il paese».