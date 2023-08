Petacciato, cent’anni di autonomia: domenica grande festa in paese

E’ in programma domenica 6 agosto la cerimonia dei Cento anni di autonomia amministrativa della ridente cittadina e laboriosa comunità di Petacciato.

L’amministrazione comunale, per celebrare degnamente l’evento, che lo vedeva, da secoli, frazione di Guglionesi, ha organizzato un fitto e intenso programma a partire dalle 19 nel viale Michele Pietravalle con la Santa Messa concelebrata da don Mario Colavita e don Matteo Moccia.

Dopo la funzione sarà inaugurato un busto (realizzato da Fonderie Marinelli) dedicato all’onorevole Michele Pietravalle, promotore in Parlamento della legge per autonomia di Petacciato. In questa circostanza, lo storico Guglielmo De Filippo terrà una prolusione su Pietravalle. Seguirà il saluto del sindaco di Petacciato, Tonino Di Pardo e la firma di un protocollo di gemellaggio con il sindaco di Salcito, Giovanni Galli.

Dopo la cerimonia, ci sarà una lunga e ricca tavolata dove la comunità, ospiti, autorità e chiunque vorrà potrà degustare un primo piatto della tradizione culinaria di Petacciato e assaggiare un secondo di carne di maiale alla brace. Questa è una specialità di Salcito.

Con Antonio D’Ambrosio, che sarà il conduttore della manifestazione, ci sarà la presentazione del libro dal titolo: Petacciato cent’anni di autonomia 1923 – 2023 ( Luciano Editore).Un lavoro certosino, scritto dal bravo e rigoroso studioso di storia patria, Gugliemo De Filippo che, con questo studio e con il precedente lavoro “Petacciato il passato ritrovato”, restituisce identità alla comunità che nei secoli si era perduta.

Seguirà una targa ricordo alla famiglia Carriero, per aver scritto e musicato la canzone identitaria di Petacciato, “Lu Puzze Vallone!”. La canzone sarà letta e recitata in vernacolo da Anselmo Tamburro, accompagnato dal giovanissimo Simone Fuzio con il mandolino.



Per finire, Antonio D’Ambrosio intervisterà i sindaci che si sono avvicendati in questi anni. Poi spazio a canti e musiche eseguiti dal gruppo Bifolk.