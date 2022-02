Pet Photo Contest, vinci buoni spesa per i tuoi amici a 4 zampe!

E’ in partenza il nuovo contest organizzato dal Quotidiano del Molise in collaborazione con Agripet.

Protagonisti del Photo Contest saranno gli animali domestici, quelli che rendono migliori le nostre giornate e più bella la nostra vita.

Partecipare è come sempre semplicissimo:

Commenta il post sulla nostra pagina Facebook cliccando sulla foto che trovi in questo articolo con la foto del tuo animale. Cani, gatti, canarini, conigli, pappagalli: non c’è limite per partecipare!

Metti e fai mettere like alla tua foto!

Le tre foto che otterranno il maggior numero di like vinceranno i buoni messi in palio in collaborazione con Agripet!

A quella che avrà ottenuto il maggior numero di like andrà il buono da 50 euro, alla seconda da 30 euro e alla terza da 20 euro.

I like saranno conteggiati fino alla mezzanotte di sabato 5 febbraio e i risultati resi noti sabato 6 febbraio.