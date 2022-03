Pet Photo Contest: ecco i vincitori tra più di 3mila foto in concorso

I risultati del contest organizzato in collaborazione con Agripet. Giuseppe Rocco, direttore responsabile del Quotidiano del Molise: “Fieri di essere leader dell’informazione e vera community digital. La nostra mission è creare un connubio tra i lettori e le aziende”

Tremila foto dei nostri amici a quattro zampe e più di 3900 commenti a sostegno delle varie foto in ‘gara’ a dimostrazione di quanto gli animali siano parte integrante nella vita di ognuno di noi.

Si è concluso con uno straordinario successo il Pet Photo Contest, il contest fotografico organizzato da Il Quotidiano del Molise in collaborazione con Agripet.

In un momento storico nel quale la vita di ogni molisano è scandita da notizie drammatiche e da una quotidianità che crea allarmismo e preoccupazioni, abbiamo voluto regalare a tutti un momento di ‘leggerezza’.

Lo abbiamo fatto, grazie alla collaborazione con Agripet, scegliendo di mettere al centro dell’attenzione gli animali: cani, gatti, conigli, pappagalli. Perché spesso sono proprio loro a rendere le giornate dei ‘padroni umani’ migliori e più ‘dolci’.

Una formula collaudata quella del contest fotografico che nei mesi invernali ci ha permesso in mettere in evidenza le bellezze del Molise in inverno e portare alla ribalta gli angoli più caratteristici della nostra regione con una partecipazione di pubblico e di lettori che è stata sempre di alto livello.

Sono stati, però, gli amici animali a vincere, prima di tutto per la quantità indescrivibile di foto che sono state postate sulla nostra pagina Facebook. Più di 3mila, come dicevamo all’inizio di questo articolo. Più di quelle che, onestamente, ci saremmo aspettati.

I vincitori

Lo ammettiamo: avremmo voluto premiarli tutti. Ognuno degli animali ritratti nelle foto ci ha fatto sorridere, ci ha riscaldato il cuore e la giornata. Ed è stato bellissimo, per noi del Quotidiano del Molise, entrare nelle vostre vite grazie alle vostre foto e vedere quanto gli amici a quattro zampe siano davvero parte integrante delle vostre famiglie.

Come in tutti i contest, però, un podio doveva essere ufficializzato. Come sempre abbiamo scelto di dare la parola ai lettori. Sono stati loro, la giuria popolare come siamo soliti chiamarla, a premiare i tre vincitori del contest.

PRIMO POSTO: Al primo posto si è classificato Noaa, un cucciolone campione di dolcezza della sua padrona Selene Paglione che ha raccolto 420 like.

SECONDO POSTO: Al secondo posto un altro cucciolone che, ipotizziamo, sia diventato il ‘proprietario indiscusso’ del divano di casa De Santis: si tratta di Björn nella foto postata dalla sua padrona Luana De Santis che ha totalizzato 304 like

TERZO POSTO: Al terzo posto la coppia che non ti aspetti e che fa pensare: e chi l’ha detto che cane e gatto non possono andare d’accordo? Si tratta di Cody e Tiffany, protagonisti della foto di Alexandra Pippi Calzelunghe e che hanno totalizzato 298 like.

I tre vincitori ‘umani’ del contest possono contattarci su Messenger per le modalità di riscossione del premio.

“Il contest un connubio tra lettori ed aziende”

I lettori affezionati del Quotidiano del Molise lo avranno notato: da settimane pubblichiamo sui nostri profili social Facebook ed Instagram contest sempre diversi in collaborazione con varie aziende molisane.

Una politica che abbiamo messo in campo con l’obiettivo di creare un filo conduttore tra i molisani e le imprese del territorio, consapevoli del grandissimo potenziale imprenditoriale che c’è in Molise.

“Il contest – ha affermato Giuseppe Rocco, direttore responsabile del Quotidiano del Molise – nasce come connubio tra i lettori e le aziende.

La straordinaria partecipazione dei lettori in quest’ultima iniziativa dimostra quanto il Quotidiano del Molise sia leader non solo nella comunicazione online e come operatore dell’informazione, ma anche come una vera e propria community digital.

E’ la nostra mission: quella di creare un rapporto sempre più stretto con i nostri lettori che non significa solo notizie ma anche momenti di ‘intrattenimento’ e trait d’union con le aziende.

Il successo incredibile di questo contest premia tutti i nostri sforzi e non possiamo che ringraziare i lettori che ci seguono con costanza e fiducia tutti i giorni”.

“La straordinaria partecipazione al concorso – ha fatto eco Massimo Maio, titolare di Agripet – è la prova che gli animali sono parte integrante delle famiglie molisane. Il nostro negozio è sempre vicino alle esigenze di ognuno di loro”.