Pestato a sangue in discoteca aiuta la Polizia a trovare il colpevole

Individuato e denunciato anche il responsabile della brutale aggressione ad una donna che passeggiava per strada a Termoli

I poliziotti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Termoli, in collaborazione con agenti della Polizia Scientifica, nei giorni scorsi hanno denunciato uno dei giovani che lo scorso mese di luglio si rese responsabile del reato di lesioni aggravate in concorso, ai danni di un ragazzo originario di Termoli.

L’episodio si è verificò presso una nota discoteca situata tra i comuni di Termoli e Petacciato.Alle primi luci dell’alba tra alcuni giovani presenti nel locale, è scoppiata una rissa per futili motivi che si è conclusa con il brutale pestaggio del ragazzo termolese, che a seguito dell’aggressione rimase ferito riportando una frattura alla mandibola.

Solo successivamente, trascorsi alcuni giorni, i genitori del giovane presentarono denuncia presso il Commissariato di Termoli, consentendo agli agenti di svolgere le dovute indagini, rese complicate dalla totale assenza di sistemi di videosorveglianza sia all’interno che all’esterno del locale. Al termine dell’attività investigativa gli agenti sono riusciti ad identificare uno degli autori del pestaggio denunciandolo all’Autorità Giudiziaria competente.

Sempre la scorsa estate, una donna originaria di Termoli, è stata vittima di un aggressione in pieno centro, nella cittadina adriatica. Mentre passeggiava, infatti, la donna è stata assalita alle spalle da una persona che con un bastone le ha sferrato un colpo alla testa lasciandola a terra esanime per poi fuggire via precipitosamente. La donna accompagnata al Pronto Soccorso ha riportato un forte trauma cranico.

L’episodio destò preoccupazione fra i cittadini timorosi per la propria incolumità. Le indagini svolte al riguardo dagli uomini del Commissariato hanno permesso di individuare in breve tempo l’autore del gesto che dovrà rispondere di lesioni aggravate e di porto abusivo d’arma o oggetti atti ad offendere.