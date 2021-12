Sono immagini che non avremmo mai voluto rilanciare, girano sui social (in particolar modo su whatsapp) e testimoniano quello che da un po’ di tempo (non sappiamo quanto) sta succedendo a Campobasso (nel caso in questione in Corso Bucci).

Questo in particolare (che noi abbiamo volutamente mascherato per evitare che si riconoscano i personaggi coinvolti) dà la misura della violenza usata da giovanissimi che in pieno centro non temono di farsi riprendere mentre compiono aggressioni di inaudita violenza. Una rissa? Una lite?

Una “vendetta” per magari un futile motivo? Sulle cause della violenta aggressione indagheranno le forze dell’ordine per fare luce sul violento episodio che si è verificato in pieno centro a Campobasso.