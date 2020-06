Pesta con violenza un avvocato, scatta il divieto di avvicinamento

Misura cautelare eseguita dalla Mobile. Indagini coordinate dalla Procura pentra

«In data odierna il personale della Squadra Mobile di Isernia ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa abitualmente frequentati disposta dal G.I.P. del Tribunale di Isernia a carico di D.R.C., soggetto residente in Provincia di Isernia reo di aver commesso plurime condotte estorsive in danno di un Avvocato del Foro di Isernia e, da ultimo, di averlo fisicamente aggredito presso il suo studio procurandogli gravi lesioni personali nel mese di dicembre 2019. Le indagini, condotte dall’ U.P.G.- Squadra Volanti della Questura di Isernia e dirette prima dal Sost. Proc. Marco Gaeta e poi dal Sost. Proc. Alessandro Iannitti, con il Coordinamento del Procuratore della Repubblica Carlo Fucci, hanno permesso di ricostruire il grave episodio violento, al quale avevano assistito alcuni inquilini dell’immobile ove ha sede lo studio dell’Avvocato aggredito, e di ricollegarlo con precedenti minacce pervenute nel 2017 a mezzo fax al medesimo legale ed a firma dell’indagato. In particolare, quest’ultimo accusava l’avvocato di aver intrapreso una procedura prima monitoria e poi esecutiva nei confronti di suoi stretti congiunti, debitori della parte offesa: sia le minacce che le violenza, quindi, avevano quale palese finalità quella di costringere la vittima a desistere da tali azioni giudiziarie, configurando il grave reato di tentata estorsione continuata, oltre che di lesioni personali gravi. Grazie a tale misura, confidando nel rispetto delle prescrizioni da parte dell’indagato, la vittima potrà tranquillamente avviare e proseguire le procedure esecutive nei confronti dei propri debitori senza il timore di ulteriori ritorsioni».