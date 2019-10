Pesi, domenica a Termoli le qualificazioni agli Assoluti

In gara anche Trentalange, D’Angelo, Santoro e Faragone della Box21 di Campobasso

TERMOLI. Domenica prossima, 27 ottobre, a Termoli al Box Crossfit 4215, saliranno in pedana alcuni degli atleti della A.S.D. Box21 di Campobasso in occasione delle qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti di Pesistica. Le gare avranno inizio alle 15:30 in seguito alle operazioni di peso di ciascuna categoria. La Box21 sarà rappresentata da Ivan Trentalange, Alfio D’Angelo, Michele Santoro e Chiara Faragone. La gara prevede i due esercizi della pesistica, lo Strappo e lo Slancio (Snatch e Clean & Jerk). Gli atleti saranno impegnati prima nelle tre alzate di Strappo e successivamente nelle tre di Slancio, in palio il titolo regionale per ciascuna categoria.