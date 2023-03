Pescolanciano, più di 80 cavalieri alla riscoperta dei boschi dell’Alto Molise

Grande successo per la passeggiata a cavallo organizzata dal gruppo “L’Amicizia è Vita” che si è svolta ieri, domenica 12 marzo. Partendo da Pescolanciano, si sono riuniti più di 80 cavalieri, in sella ai loro maestosi cavalli, provenienti dal Molise, dall’Abruzzo e dalla Puglia. Una passeggiata nella natura tra le bellezze incontaminate dell’Alto Molise che riscuote sempre molti consensi. Anche negli anni scorsi, infatti, ne sono state organizzate diverse. L’evento di ieri è stato promosso da ragazzi di Pescolanciano, Carovilli, Macchia d’Isernia, Fornelli e Staffoli di “L’Amicizia è vita”, rappresentati da Antonio Padula. Mentre il 29 e 30 luglio prossimi una passeggiata a cavallo sarà organizzata dal “Circolo Sociale New Generation” di Pescolanciano.