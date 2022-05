Pescolanciano, incidente nella galleria: anziano ferito

Deviazione sulla Trignina, all’altezza di Pescolanciano, per un incidente stradale sotto la galleria in direzione Vasto. Una Fiat Grande Punto ha tamponato un furgone Fiat Ducato e il guidatore dell’auto è rimasto ferito non in modo grave. L’air bag gli ha probabilmente salvato la vita.

Galleria chiusa al traffico e Carabinieri sul posto per i rilievi. Grosse difficoltà per la deviazione provocata dal sinistro in galleria che poteva anche finire in una maniera peggiore.