Pescolanciano, con la festa di Sant’Anna ripartono gli eventi del Circolo New Generation

A Pescolanciano stanno per partire gli eventi legati alla festa di Sant’Anna. Dal 24 al 26 luglio, infatti, come ogni anno il paese alle porte dell’Alto Molise celebrerà il suo Santo patrono. Spiccano nel cartellone 2022, a cura del Comitato Festa, la tradizionale Sfilata dei Covoni, il 25 alle ore 18 e l’attesissimo concerto del cantautore Michele Zarrillo, il 26 alle ore 21, seguito come di consueto dai fuochi d’artificio, che concluderanno il programma degli eventi per Sant’Anna. La settimana successiva partiranno invece le iniziative dei ragazzi del Circolo sociale New Generation, che collaborano orami da diversi anni con l’amministrazione comunale, il Comitato e la comunità tutta nell’organizzazione di eventi sociali, sportivi, di aggregazione e culturali, nonché della stessa festa di Sant’Anna. I ragazzi si stanno dedicando infatti alla mietitura del grano, tradizione che si lega alla festa patronale, essenziale per la successiva realizzazione dei Covoni di grano che sfileranno lunedì 25 per le vie principali del paese. “Tra le tante iniziative, che a breve sveleremo – afferma il vice sindaco e socio fondatore del Circolo Antonio Padula – riproporremo anche quest’anno l’evento “Camminando per la natura”, giunto alla terza edizione. Si tratta di una passeggiata a piedi, in bici o a cavallo a cui partecipano sempre più persone, provenienti anche dalle regioni limitrofe. Con i ragazzi – continua – stiamo cercando di riaccendere l’interesse verso la socialità e i rapporti umani, quasi persi a causa della pandemia, ma devo dire che i giovani rispondono bene e partecipano in gran numero e con fermento alle nostre iniziative. Un grazie come sempre al sindaco Manolo Sacco che – conclude Antonio Padula – con impegno e dedizione porta avanti insieme a noi tutto ciò che ci appassiona”.