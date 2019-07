Fede e tradizione a Pescolanciano per festeggiare Sant’Anna. Le celebrazioni sono iniziate oggi, giovedì 25 luglio, per concludersi domani 26 luglio. Era tanta l’attesa per la ‘Sfilata dei Covoni’: un rito che si rinnova da oltre due secoli. Una sfilata in abiti tradizionali, durante la quale vengono portati in dono a Sant’Anna i covoni di spighe di grano decorati. Si tratta di un ringraziamento alla santa, per aver protetto il piccolo borgo della provincia di Isernia dal terremoto del 26 luglio 1805.

Pescolanciano celebra Sant’Anna con la tradizionale “Sfilata dei Covoni” (FOTO E VIDEO) Indietro 1 di 5 Avanti