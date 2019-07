Pescolanciano, “Camminando nella Natura” con il Circolo Sociale New Generation

PESCOLANCIANO. I ragazzi del Circolo Sociale “New Generation”, in collaborazione con l’Associazione “IntraMontes”, presentano la II Edizione di “Camminando nella Natura”, la passeggiata a piedi, in bici e a cavallo.

Muniti di abbagliamento adeguato, tanta acqua e uno spray antizanzare, si parte alle ore 8 di domenica 28 luglio da piazza Garibaldi.

Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l’appuntamento con un’esperienza unica nel meraviglioso scenario dei boschi incontaminati di Pescolanciano, per un’immersione nella natura a 360 gradi.

Ognuno potrà scegliere tra tre differenti percorsi: in bici, a piedi o a cavallo. Tutti con un’unica meta: il suggestivo bosco di “Franc Rusc”, situato su Monte Totila. A metà strada è prevista una sosta per permettere ai partecipanti di riposare e fare colazione, con pizza e acqua. All’arrivo, invece, ci si riunirà tutti per il pranzo che prevede pasta e fagioli, spezzatino con patate, cocomero e dessert. Il rientro in paese ci sarà nel pomeriggio, intorno alle 17.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione entro mercoledì 24 luglio e il versamento della quota di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Per iscriversi al percorso a cavallo si può contattare il socio fondatore del Circolo, Antonio Padula, al 339/8144695. Per il percorso in bici il referente è Luciano Del Matto: 338/8593960. Infine, per il percorso a piedi si può contattare Andrea Casciano al 366/3724093 o Marco Pallotta al 347/8417782. Al momento della prenotazione gli organizzatori raccomandano di comunicare eventuali allergie e/o intolleranze.

«Il Circolo “New Generation” – afferma il socio fondatore Antonio Padula – si prodiga durante l’intero anno per coinvolgere la comunità in attività ricreative, culturali, sportive e sociali, con riscontri sempre positivi. Organizziamo eventi dedicati al cibo, giochi in piazza, tornei di calcetto e pallavolo, serate cinema, scampagnate e non solo. Gli associati si occupano anche di raccolte fondi a scopo benefico e decoro urbano. Una “mission” lodevole per tutti i giovani di Pescolanciano, costantemente focalizzati sull’aggregazione e l’intrattenimento generale, di cui non posso che essere orgoglioso, insieme ovviamente al nostro presidente Egidio Pellegrino. La scorsa edizione di Camminando nella Natura ha raccolto numerosi consensi, decisamente al di là delle nostre aspettative. Speriamo perciò – conclude – che anche stavolta il gruppo sia nutrito e affiatato».

In questi giorni il Circolo è impegnato non solo con l’organizzazione di “Camminando nella Natura”, ma anche con i preparativi per i festeggiamenti in onore del Patrono. I ragazzi del “New Generation” collaborano infatti con il Comitato Feste, che si occupa degli eventi del cartellone di Sant’Anna.

Per seguire tutte le attività dei ragazzi è possibile visitare la pagina Facebook “Circolo Sociale New Generation”. LDN