Pescolanciano, 3 reti sopra il cielo: vittoria schiacciante contro il Sant’Angelo

Risultato strabiliante oggi, domenica 24 novembre, per i ragazzi dell’Asd Pescolanciano, che hanno battuto per 3-0 il Sant’Angelo sul campo comunale di Castelpetroso. Protagonisti indiscussi di questa 5^ giornata del campionato di 2^ categoria Ermanno Vairano e Mattia Pellegrino, che hanno realizzato le 3 reti decisive (doppietta di Vairano). Dopo 2 pareggi e 2 vittorie consecutive, oggi l’ennesimo successo per la squadra di mister Nerone e capitanata da Antonio Padula. «Un grazie va in primis al nostro paese e alla nostra gente – ha dichiarato il capitano a margine dell’incontro di oggi – perché hanno creduto in noi e continuano a darci fiducia e motivarci, nonostante le difficoltà. Grazie ai miei compagni, perché è solo con il loro entusiasmo e con l’impegno costante di tutti che riusciamo ad ottenere risultati positivi. Grazie al nostro mister, che con pazienza è riuscito a trovare uno schema che giova all’intera squadra e che ci permette di esprimerci al meglio. Faremo di tutto per mantenere sempre alto il livello e per non mollare mai». Ora non resta che attendere il prossimo match contro l’Asd Castello Matese.