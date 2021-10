Peschereccio imbarca acqua ed è costretto a rientrare in porto

Ha imbarcato acqua mentre si trovava a largo della costa termolese ed ha dovuto subito far rientro in porto. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, 5 ottobre. Protagonista, suo malgrado, della piccola emergenza che per fortuna si è risolta senza problemi per l’equipaggio, è stato il peschereccio Nonno Rocco. Il natante era uscito per la consueta battuta di pesca quando ha iniziato ad imbarcare acqua, proprio mentre si trovava al largo della costa termolese, ed è stato costretto a rientrare in porto. Durante le operazioni è stato soccorso anche dal mezzo navale dei vigili del fuoco.