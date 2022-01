Peschereccio affonda nel porto di Termoli, salvo l’equipaggio

Nel corso della mattinata odierna, è pervenuta una segnalazione telefonica alla sala operativa della guardia costiera molisana relativa all’affondamento di una piccola unità da pesca nei pressi dell’imboccatura del porto turistico di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento, la piccola unità con due persone a bordo al rientro dalla battuta di pesca ha imbarcato acqua e nonostante i numerosi tentativi messi in atto dall’equipaggio è affondata in un tratto di mare profondo 3 metri circa. Gli occupanti sono stati tratti in salvo da un’unità presente in zona e nonostante il forte spavento, per gli stessi non si sono rese necessarie le cure mediche. Le operazioni di recupero, a mezzo di sommozzatore abilitato, sono terminate con il trasferimento in sicurezza del motopesca al vicino cantiere navale per le riparazioni del caso. Al momento dell’affondamento e durante le successive attività di assistenza non sono state segnalate fuoriuscite di carburante dal relitto, anche perché l’unità era appena rientrata dalla battuta di pesca e si apprestava ad effettuare le operazioni di rifornimento. L’area è stata prontamente presidiata dal personale della Capitaneria di Termoli che, per garantire una cornice di sicurezza alle operazioni di recupero e al contempo scongiurare eventuali pericoli per la navigazione in zona, ha prontamente richiesto l’emissione di un avviso radio ai naviganti ed ha impiegato, altresì, la dipendente motovedetta CP 2115.

Durante tutta la durata delle sopra descritte operazioni venivano anche adottate tutte le necessarie cautele utili a tutelare le acque portuali da eventuali forme di inquinamento connesse agli eventi.

Il sinistro occorso è tuttora sotto la lente di ingrandimento della Capitaneria di Porto che procederà alle investigazioni del caso, al fine di accertare le cause dell’evento e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.