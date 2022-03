Pescherecci in porto per un’altra settimana: prosegue il fermo della marineria

Questa mattina, 13 marzo, la decisione della marineria termolese dopo una votazione al Mercato Ittico

Anche la marineria termolese si ferma per una nuova settimana.

La decisione è stata presa questa mattina, 13 marzo, dopo una votazione effettuata al Mercato Ittico del porto di Termoli. Quasi all’unanimità è stato deciso di non andare in mare per l’intera settimana, così come avverrà per la marineria di Abruzzo e Puglia.

Uno stop che si è reso necessario per la seconda settimana consecutiva per via del caro gasolio. Si tratta di un problema enorme che riguarda principalmente le flotte che facendo uso costante del motore hanno consumi altissimi di gasolio.

“È l’ennesimo colpo inferto ad un settore che è in ginocchio da anni”. Dunque questa notte i pescherecci rimarranno ormeggiati in porto. Ci sarà dunque una carenza di prodotto locale che rappresenta una componente importante del prodotto commercializzato. Presente questa mattina anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Lo stop arriva anche dopo l’incontro di ieri nelle Marche.