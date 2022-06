Pescherecci in porta per la terza settimana: continua la protesta

Come ormeggiate al porto per la terza settimana di seguito. Continua così lo sciopero della marineria termolese dopo la riunione tra armatori e pescatori avvenuta questa mattina, sabato 4 giugno al mercato ittico di Termoli.

La protesta, così come lo stato di agitazione dei marittimi locali, continua insieme ai colleghi pescatori di Abruzzo, Puglia e Calabria.

“Chiediamo un incontro con il presidente Toma che ci sta supportando – ha dichiarato Paola Marinucci, presidente dell’Associazione Armatori Pesca del Molise – e un intervento del sottosegretario Battistoni sul caro gasolio. Lo ringraziamo per quello che sta facendo ma, purtroppo, non basta”.