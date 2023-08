Pescherecci in mare in deroga al fermo per la tradizionale sagra

Due imbarcazioni partiranno dal porto di Termoli, in deroga al fermo pesca, per garantire l’approvvigionamento del pescato da servire freschissimo durante la tradizionale sagra locale, giunta alla 64esima edizione e in programma sulla banchina del porto il 25 e il 26 agosto.

A prendere il largo in nottata saranno i pescherecci Miante e Albatros e le battute di pesca andranno avanti per tre giorni.

Una volta che le imbarcazioni saranno rientrate il pescato sarà pulito dalle donne della marineria molisana e cucinato sulla banchina per la pre-sagra del 25 agosto e la lunga notte del 26 agosto in cui sarà servita la frittura.

L’evento è organizzato dall’associazione San Basso 7.0 ed è patrocinato dal Comune di Termoli. Si tratta della festività centrale del cartellone estivo, oltre che una tradizione marinara, ed è una delle ricorrenze più amate da residenti e turisti insieme alle festività di San Basso.

La Capitaneria di Porto di Termoli ieri ha emesso un’ordinanza di interdizione al transito e sosta sulla banchina di riva di auto e mezzi dalla mezzanotte del 24 agosto fino alla stessa ora del 27 agosto.