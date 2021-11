Pescherecci affondati la rabbia: “Ora siamo con un pugno di mosche in mano”

C’è molta frustrazione negli occhi e nelle parole dell’armatore del peschereccio Nonno Gerardo

Solo 6 mesi fa il peschereccio ‘Nonno Gerardo’ aveva eseguito i lavori di manutenzione ed oggi una nuova sciagura per l’armatore Antonio. I danni alla plancia, al motore e alle varie attrezzature sono ingenti.

C’è molta frustrazione negli occhi e nelle parole dell’armatore che ha raccontato ai nostri microfoni come già anni fa la famiglia fu colpita da una tragedia in mare con un peschereccio affondato e l’equipaggio andato disperso. A parlare delle possibili cause, invece, il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Amedeo Nacarlo.

IN ALTO L’INTERVISTA ALL’ARMATORE DEL PESCHERECCIO NONNO GERARDO E IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI NACARLO