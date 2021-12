Pesche sud senza corrente e al freddo per otto ore

Proteste e minacce di una denunzia per interruzione di pubblico servizio, a causa della mancanza di energia elettrica a Pesche. Stamani, dopo le 8, la parte bassa del comune è rimasta senza energia elettrica, per lavori di manutenzione.

Ma il Comune – a detta di alcuni residenti – non ne sapeva niente, mentre l’Enel aveva fatto affiggere solo dei manifestini pressoché invisibili su qualche palo stradale.

Restare otto ore senza riscaldamento, acqua calda, illuminazione e altro (comprese le apparecchiature elettromedicali per malati gravi), ha provocato una pioggia di giuste proteste, perché i lavori avrebbero potuto essere divisi in due tranches di poche ore e perché la popolazione non era stata opportunamente preavvisata.

Sia la Prefettura che il Comune hanno assicurato che sarà sollecitato un adeguato chiarimento all’Enel, con l’assicurazione che un simile disservizio non si verifichi più in futuro.