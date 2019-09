Pesche protagonista nella prima puntata de Il borgo dei borghi

Nella nota trasmissione in onda su Rai3 si contendono un posto in finale anche Ferrazzano e Bagnoli del Trigno

È iniziata la sfida de Il borgo dei borghi, il programma televisivo in onda su Rai3 che coronerà il paese più bello d’Italia. Per il Molise sono tre i pretendenti che si contenderanno un posto in finale. Si tratta di Ferrazzano, Bagnoli del Trigno e Pesche. Proprio quest’ultimo ieri sera è stato protagonista di uno splendido video che ha avuto il merito di far scoprire le bellezze paesaggistiche e architettoniche del centro alle porte di Isernia. Spazio anche ai piatti e ai giochi tipici descritti dai simpaticissimi abitanti. Per votare il paese preferito basta visitare il sito dedicato al programma.