Pescatori di Termoli e Vasto uniti nella protesta: bloccati camion con pesce di importazione

Ci sono anche i pescatori della marineria di Termoli a dare manforte ai pescatori di Vasto che oggi, lunedì 30 maggio, stanno protestando così come sta avvenendo in tutte le marinerie d’Italia per il caro gasolio. I pescatori hanno bloccato i camion con all’interno il pesce d’importazione.

Un clima che giorno dopo giorno diventa sempre più opprimente per i pescatori che ormai da settimane non tornano a gettare le reti in mare.