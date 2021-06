Pescato locale a chilometro zero e museo del mare, dopo il Covid riparte il Flag

Realizzazione del punto di degustazione a chilometro zero, realizzazione di quattro box Fish per la vendita diretta e la degustazione a chilometro zero, allestimento di una barca per le attività di pescaturismo ed elaborazione di un progetto itinerario del gusto con marchio e regolamento di adesione. Sono state presentate questa mattina, 30 giugno, presso la sala consiliare di Termoli le iniziative del Flag Molise costiero che coinvolge tutti e quattro i Comuni della costa bassomolisana. Sotto la lente la ripartenza caratterizzata dalla consapevolezza di quanto l’emergenza Covid abbia dimostrato l’importanza strategica di creare economie e comunità locali più resilienti ai cambiamenti e alle difficoltà a medio e breve termine. L’obiettivo primario, come sottolineato dal presidente del Flag Vincenzo Ferrazzano assieme a Cloridano Bellocchio, Enrico Miele e Domenico Guidotti è quello di promuovere e sostenere lo sviluppo del mercato locale incentrato sull’aumento della produzione e sul consumo di alimenti locali, quindi sani e sostenibili. Nei prossimi mesi si terrà anche l’inaugurazione del museo del mare presso il Castello Svevo già allestito. Sotto la lente anche il coinvolgimento di 16 ristoratori che garantiranno almeno due ricette tradizionali all’interno del menù da realizzare con il pescato locale artigianale. Nel complesso sono stati utilizzati 410mila euro di contributi Flag Molise con la prima azione che punta a modello turistici e artigianali con itinerari mirati per la vendita a chilometro zero, un marchio di certificazione, un portale dedicato e la costituzione di un network tra operatori della pesca e della ristorazione. La seconda azione, invece, mirerà a creare degli itinerari turistici e di collegamento tra la costa e le aree interne nell’ottica di un totale sviluppo della regione.