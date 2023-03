Pesca, la Regione Molise approva il bando con i ristori alle imprese per le perdite causate dalla guerra

La Regione Molise ha approvato un bando che prevede misure di ristoro in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura in compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Ucraina.

L’iniziativa, che segue a un ampio percorso partenariale con le associazioni di categoria del settore, rientra nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp) dell’UE nel periodo di programmazione 2014-2020.

Il bando è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio “Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria” e pubblicato sull’edizione straordinaria odierna del BURM. La dotazione finanziaria ammonta a 399.364 euro.

Quanto previsto dalla misura risulta coerente con le linee dell’Obiettivo Tematico che intende promuovere la competitività delle piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti da oggi.

Sempre nell’ambito del Programma Operativo Feamp 2014-2020, la Regione Molise ha inoltre approvato un bando in attuazione della misura 1.40, relativa alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca. Il bando promuove la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze. La dotazione finanziaria è pari a €270.528 euro.