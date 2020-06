Pesca, la Provincia di Isernia nomina le guardie volontarie

L’Amministrazione Provinciale di Isernia, ha emesso i decreti di approvazione richiesti per le Guardie Giurate Volontarie. Pertanto da oggi la Sezione Provinciale FIPSAS potrà contare per i controlli nelle acque provinciali sul proprio corpo di vigilanza composto da 8 guardie volontarie. Particolare attenzione nei controlli sarà rivolta verso le acque in concessione, ma in virtù del riconoscimento ministeriale di Associazione di Protezione Ambientale la sezione FIPSAS organizzerà vigilanze anche verso le restanti acque libere della provincia. Si avvisa inoltre che nei prossimi giorni sarà attivata un’utenza telefonica raggiungibile al numero 3405813434 alla quale sarà possibile effettuare segnalazioni.