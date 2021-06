Pesca in ginocchio, da Termoli il grido di protesta (VIDEO)

“Salviamo la pesca e la pesca a strascico”. È questo il grido di protesta che è arrivato questa mattina, 12 giugno, da Termoli dove i pescatori hanno fatto risuonare le sirene dei loro pescherecci per protestare contro l’Unione Europea “che ci sta mettendo in ginocchio. Ad oggi un peschereccio di altura pesca dai 12 ai 13 giorni al mese e questo non è sostenibile. In più stanno penalizzando la pesca a strascico con gravi ripercussioni per tutta la marineria. Il nostro è un grido che si estende a tutte le categorie e a tutta la zona adriatica e anche italiana per dire no a tutto ciò”.