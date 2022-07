Pesca, fermo biologico: confermato lo stop dal 15 agosto

E’ confermato dal 15 agosto al 21 settembre il fermo pesca biologico per la zona adriatica che comprende anche Termoli. Come tutti gli anni è stato istituito lo strumento che viene imposto alla marineria per favorire il ripopolamento delle specie ittiche.

E nonostante tutti gli anni le marinerie chiedano un cambiamento delle date per andare incontro alle esigenze della marineria, anche per quest’anno è stato riconfermato il fermo biologico nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 21 settembre.

Gli armatori hanno provato ad ottenere una deroga per il Molise, tentando di anticipare il fermo al 29 luglio ma non c’è stato nulla da fare.