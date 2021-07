Persone non autorizzate sui binari, ritardi e disagi sulla Pescara-Bari

E’ tornato normale dopo circa un’ora il traffico lungo la linea ferroviaria che collega Pescara a Bari, anche sul tratto molisano dopo i lievi disagi che si erano riscontrati nella prima mattina a causa della presenza di persone non autorizzate sui binari. La segnalazione è scattata attorno alle 7.30 della mattina di oggi 11 luglio: secondo la chiamata alcune persone bloccavano la circolazione dei treni tra Fossacesia e Porto di Vasto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per consentire la ripresa del traffico con la conseguenza che i treni hanno accumulato circa 40 minuti di ritardo e in particolare i convogli direttamente coinvolti sono stati il FR 9806 Bari Centrale (6:36) – Milano Centrale (13:25);FA 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:54); IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00); R 19693 Pescara (7:05) – Termoli (8:20); R 19774 Termoli (7:40) – Pescara (8:55); R 19706 Termoli (8:32) – Pescara (9:45).