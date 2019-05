Personale sanitario, Federico: «Finalmente abbiamo eliminato il blocco del turnover»

«Finalmente abbiamo eliminato il blocco del turnover». Ad annunciarlo in un post su Facebook il deputato 5Stelle Antonio Federico. «Voglio raccontarvi una mattinata importante per la Sanità molisana e non solo. Ho presentato una interpellanza urgente al Ministero della Salute e il Sottosegretario Armando Bortolazzi ha spiegato il piano del governo per il Molise e per le altre regioni in difficoltà.

Sulla grave carenza di medici, si è già al lavoro per verificare la disponibilità delle aziende sanitarie delle regioni confinanti con il Molise a supportare in emergenza l’Asrem con proprio personale ed è stato già elaborato uno schema di convenzione che assicuri la degna continuità assistenziale alla popolazione.

Inoltre, grazie alle norme inserite nel Decreto Calabria – continua Federico nel post – sono stati rivisti i limiti di spesa di tutte le regioni per il personale. Ma, cosa ancor più importante: per le regioni in Piano di rientro, un emendamento approvato due giorni fa in Commissione Affari sociali elimina il blocco del turnover. Vuol dire ricominciare ad assumere e porre fine a 10 anni in cui i molisani hanno convissuto con reparti senza dirigenti, carenza di medici, ricambio generazionale assente.

Il governo quindi va avanti a prescindere dai proclami provenienti spesso anche dal governatore Toma.

Ma in Aula ho voluto ribadire un concetto: i molisani non sono cittadini di seconda categoria. Tutti loro, anche quanti vivono nei centri più isolati devono avere la certezza di accedere in ogni momento alle cure di cui hanno bisogno. I provvedimenti annunciati oggi – conclude – vanno in questa direzione».