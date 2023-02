Personale ridotto all’osso e ritardi nei concorsi, la Salute Mentale ha bisogno di risposte

Associazioni e direttori dei Csm di Campobasso, Isernia e Termoli fanno il punto sulle condizioni in cui versa quello che è stato sempre un fiore all’occhiello della Sanità molisana

Numerose questioni ‘portate sul tavolo’ ed affrontate nel corso dell’ultima riunione tra i vertici delle strutture ed il mondo dell’associazionismo.

Parliamo di Salute Mentale, un universo in cui Campobasso ed il Molise tutto negli anni è stato sempre portatore di buone prassi, sperimentazioni di successo e modelli esportati fuori dai confini.

Ora, però, le associazioni degli utenti e dei familiari, di concerto con i tre direttori dei Csm di Campobasso, Isernia e Termoli – rispettivamente gli psichiatri Addona, Gualano e Gentile – hanno deciso di fare il punto di una situazione che, del resto come tutta la Sanità, presenta numerose criticità.

Le associazioni, infatti, denunciano in primis la carenza di persona che interessa le strutture, in cui scarseggiano medici, infermieri, così come mancano gli psicologi, gli assistenti sociali nonché i tecnici della riabilitazione psichiatrica. A questo si aggiunge, spiegano, i ritardi oramai non più sostenibili nella pubblicazione dei concorsi per scegliere i direttori dei tre Csm.

Ma non è tutto.

A lasciare l’amaro in bocca è anche la condizione in cui versa la struttura che ospita il Centro di Salute Mentale di Isernia, che dovrebbe essere trasferito in una sede più consona.

Ultimo, ma non per importanza, è l’appello lanciato alle forze politiche affinché si riprenda il lavoro iniziato sul fronte del Budget di Salute Mentale.