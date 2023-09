Personale medico nelle carceri molisane, pubblicata graduatoria Asrem

Sono state pubblicate dall’Asrem le graduatorie per l’assegnazione di incarichi a tempo indeterminato o temporaneo al personale medico nelle carceri di Campobasso, Isernia e Larino. 7 le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del relativo Avviso, tre per la struttura penitenziaria di Campobasso, due per quella di Isernia e altrettante per la Casa circondariale di Larino. Il provvedimento è stato firmato dal neo direttore generale Asrem, Giovanni Di Santo.