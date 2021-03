Personale infermieristico e operatori socio assistenziali: presidio Usb dinanzi al consiglio regionale

«La Confederazione USB del Molise, comunica il presidio dei lavoratori della sanità del Molise, iscritti alla scrivente OO.SS., per il giorno 09 marzo 2021, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, presso la sede del Consiglio Regionale in Via IV Novembre in Campobasso al fine di risolvere la questione del personale infermieristico e degli operatori socio-assistenziali, contrattualizzati con partita IVA fino al 31 maro 2021. Chiediamo con forza, maggiori tutele e garanzie mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, utilizzando, in tal modo, le esperienze maturate sul campo dal medesimo personale nel periodo di loro impiego nel Servizio sanitario regionale».