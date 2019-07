Personale ATA, in Molise disponibili 122 posti

Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto, il 5 luglio 2019, l’esito dei movimenti del personale ATA. Dopo la pubblicazione dei risultati, anche per il Personale ATA la Flc Cgil ha rielaborato i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione per calcolare le disponibilità previste per le prossime immissioni in ruolo e le supplenze annuali di Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi e tecnici, DSGA. Secondo l’elaborazione nazionale, sono disponibili 18.949 posti così distribuiti tra i diversi profili: 2.809 DSGA, 3.992 assistenti amministrativi, 1.611 assistenti tecnici, 10.181 collaboratori scolastici, 94 addetti alle aziende agrarie, 28 infermieri, 146 cuochi, 88 guardarobieri.

Questa la situazione in Molise:

In totale, quindi, sono 122 i posti disponibili per le immissioni in ruolo: i dati finali potrebbero subire qualche variazione a seguito di rettifiche o di modifiche nel contingente delle immissioni in ruolo. Come già evidenziato, è ora necessario un piano straordinario di assunzioni del personale ATA, di cui non si ha ancora notizia, che garantisca la copertura di tutti i posti liberi.