Personale Anas sui cantieri, traffico intenso ma regolare sulla Bifernina

Traffico intenso nel pomeriggio e in serata lungo la Strada Statale 647 in direzione Campobasso. Come ogni domenica sono tanti i cittadini che hanno percorso la Bifernina per raggiungere le località turistiche e poi in serata per far ritorno nelle proprie città. Traffico intenso ma questa volta regolare. Questo perché sui cantieri sono attivi i movieri delle ditte con la vigilanza del personale Anas. E questo ha reso il traffico scorrevole.