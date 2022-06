Personaggi e storie della tradizione teatrale isernina

Torna la rassegna ‘I venerdì dell’Auser’. L’associazione presieduta da Franco Capone invita tutti i cittadini a partecipare all’evento in programma venerdì 3 giugno, alle ore 17,30, nella Sala Gialla del Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta.

‘Personaggi e situazioni nella tradizione teatrale di Isernia’ il titolo dell’incontro che vedrà l’attore amatoriale e appassionato di teatro Nicola Ciarlante relazionare su un’arte legata al dialetto isernino e che, nel corso degli anni, ha raccontato i principali fenomeni sociali che hanno contraddistinto la storia e la cultura locale.

Intervistato dalla figlia, la giornalista Valentina Ciarlante, relazionerà sull’antica tradizione teatrale di Isernia, intervallando i suoi interventi con l’interpretazione di brani e poesie di noti autori quali Vincenzo Viti, Giotto De Matteis, Giacinto Tarra, Franco Ciampitti, Sabino D’Acunto, Carlo Santilli, Giampaolo D’Uva, Tonino Maitino, Rino Capone, Mariassunta Fedele, Tonino Ferrara.

Appuntamento quindi domani alle 17,30 alla Sala Gialla del Palazzo della Provincia di Isernia.