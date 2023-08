Personaggi della fantasia e credenze popolari

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ancora un interessante contributo del prof. Arnaldo Brunale che come sempre ci proietta nel mondo fantastico della tradizione molisana

Il lupomannaro, la iānāra e mazzamaūriēllo sono personaggi fantastici che appartengono alla cultura delle superstizioni italiane; anche se, per certi versi, con sfumature e significati differenti nelle diverse contrade italiane, hanno assorbito l’influenza di personaggi fantasiosi scandinavi, come ad esempio il troll.

Immagine di repertorio del troll scandinavo



Il troll scandinavo



Il troll è il personaggio fantastico scandinavo che, più di ogni altro, ha ispirato la maggior parte delle culture europee. Esso è una creatura umanoide che, secondo la credenza popolare più diffusa, vivrebbe nelle foreste dell’Europa settentrionale. Trattandosi di una figura evolutasi in un contesto di tradizioni orali e di grande dispersione geografica, le caratteristiche fisiche e comportamentali del troll non sono codificate con precisione. Normalmente è descritto come una creatura ruvida, irsuta e rozza, dotata di un grosso naso e di una coda dal folto pelo e con solo quattro dita per ogni mano o piede. In linea di massima, a seconda del filone folcloristico di provenienza, è possibile identificare due tipi di troll: uno di dimensioni gigantesche e dal comportamento maligno (simile a un orco) e uno di dimensioni umane e dal comportamento benevolo. Si racconta che i troll sottraggano i bambini alle famiglie mentre dormono e mettano nel letto un loro sosia, oppure un cucciolo di troll. Questa era normalmente la giustificazione che si dava alla nascita di figli deformi. Per le popolazioni scandinave in generale, più in particolare per quelle norvegesi, i troll hanno il vizio di molestare i caproni e non sopportano il suono delle campane.

Alcune caratteristiche attribuite ai troll sono riscontrabili, anche se solo in parte, nei personaggi della nostra fantasia popolare come il marcofano, il monacello, la iānāra, la strega, l’orco, ecc.:

⦁ quando è colpito dalla luce del ⦁ sole diventa di ⦁ pietra: dunque si muove solo di ⦁ notte o nella ⦁ foresta più fitta

⦁ ha un carattere il più delle volte ⦁ malvagio oppure buono ma birichino

⦁ ha un aspetto orripilante (anche con ⦁ due teste) e può diventare molto ⦁ violento

⦁ solo i ⦁ bambini possono vederlo

⦁ solitamente condivide con altri esemplari le ⦁ caverne naturali presso dei corsi d’acqua che utilizza per bere

⦁ può essere molto puzzolente

Immagine di repertorio del lupomannaro

Il lupomannaro

La figura fantastica che fa più paura al campobassano è il lupomannaro (lupéménāre) ovvero uomo lupo o licantropo che dir si voglia. Si crede che sia lupomannaro colui che ha la malasorte di venire al mondo la notte di Natale o colui che ha la “sventura” di nascere all’inizio di una fase lunare, cosa che lo condurrebbe a subire l’umoralità lunare. Queste persone, che si differenziano da chi è colpito dall’epilessia (male ‘é ‘Ndò ‘Ndò), nella convinzione popolare, va incontro a una grave forma epilettica nelle notti di luna piena o in quella di Natale. Il malessere che le coglie le costringe ad uscire di casa con urli inumani e grandi salti. Aggrediscono e strappano qualunque cosa si para davanti a loro. Grossi fremiti ne scuotono il corpo ricoperto di peli ispidi, mentre cacciano bava dalla bocca ed avvertono un grande calore che riescono a placare solo immergendosi in uno stagno di acqua. La fantasia della nostra gente annette a queste specie di “mostri” una serie di sembianze animalesche, dal lupo al cane, a quella più irreale del maiale. Comunque si crede che si trasformino, molte persone, ancora oggi, hanno un grande timore di essi, restandosene chiuse in casa nelle notti in cui si pensa che escano o, se hanno urgente necessità di allontanarsi dalla propria dimora, si industriano nell’escogitare tutta una serie di rimedi per quietarli nel caso abbiano la sventura di imbattervisi. Parlando dei nostri antenati, ci si chiede come si difendevano dal lupomannaro? Il campobassano Enrico Melillo, nel volumetto Otello rusticano, parlando di questo “personaggio” negativo, spiegava la tecnica per sfuggirgli e calmarlo: “…Dicon che sia nemico della luce e che si è liberi dalle sue unghie restando abbracciati ad un lampione acceso, mentre egli passa. Raccontano pure che se uno lo punge con uno spillo, con un coltello, con un ferro qualsiasi, gli ridona immediatamente la calma. Il lupo allora si accosta pian pianino, in atto sommesso, al suo liberatore e lo chiama compare, baciandolo. Quando torna a casa…sarà libero del brutto male se viene aperto dalla moglie dopo di aver picchiato tre volte all’uscio. Se, per una qualsiasi combinazione, riesce a guadagnar la camera da letto senza prima aver picchiato, e continuerà la sua vita tormentata continuamente da quella penosa malattia. A meno che, la moglie – così la strana leggenda – non riesca a gettargli avanti una mappa (panno) rossa di lana, che egli, nel furor del male, riduce in pezzi minutissimi…”.

Il metodo di difesa con attrezzi appuntiti è testimoniato anche da Eduardo Saverio Di Iorio in Saverio ne racconta cento e più… quando afferma: “…il lupo mannaro, …se punzecchiato da chi avesse avuto il coraggio di affrontarlo, sarebbe tornato in buono stato di salute…”. Lo stesso studioso dice che anche l’acqua era un rimedio efficace al rabbonimento del lupomannaro. Egli scrive di un uomo che, avendo rivelato alla propria moglie di essere un licantropo, le spiegò i rimedi per renderlo innocuo: “…dovrai farmi trovare dietro l’uscio un grande secchio, pieno colmo di acqua, in modo che io, gettandomici dentro, mi laverò e, rinfrescandomi, tornerò alla perfetta normalità…”. È evidente che qualsiasi sia la credenza popolare sul lupomannaro, questa arcana figura animalesca ha abbacinato spesso, e continua a farlo, il sereno trascorrere della vita della gente, sia quella che viveva in campagna, sia quella che risiedeva in città, affollando il loro immaginario con visioni mostruose e paure recondite.

Immagine di repertorio del lupomannaro



La iānāra

Chi è effettivamente la iānāra per la credenza popolare? Secondo alcune fonti scritte, ed altre orali, la jānāra è una strega malefica, la cui leggenda nasce nel beneventano (È considerata la figlia di Satana, per questo motivo Dio l’avrebbe resa sterile e lei, frustrata e invidiosa, va in giro per le case della città in cerca soprattutto di bambini). Normalmente, però, è colei che ha la sventura di nascere la notte di Natale. Questa coincidenza la accosta al lupomannaro. Ambedue i personaggi non nascono con queste caratteristiche, ma le assumono con il passare degli anni, solitamente subito dopo il compimento del settimo anno. La fantasia della gente vuole che la iānāra sia difficilmente individuabile di giorno, in quanto conduce una vita normale, uguale a quella delle altre donne. La notte, invece, spinta dalla sua sete di sangue, si trasforma uscendo di casa discinta nell’aspetto e con i capelli scarmigliati o, anche, mutandosi in altri esseri animaleschi (gatto, topo, ecc.) per meglio entrare nelle case delle persone a cui suggere il sangue per nutrirsi. In altre parole, la iānāra può essere considerata, a giusta ragione, un’antesignana dei vampiri dei Carpazi. I perseguitati da questa figura fantastica vengono presi di mira mentre dormono non accorgendosi di essere vittime della loro ferocia. Se ne rendono conto solo la mattina, quando trovano sul loro corpo i segni dell’aggressione subita. La gente, nell’immaginario collettivo, convinta che non fosse consigliabile tentare di svelare l’identità della iānāra, per non scatenare la sua feroce vendetta, si limita ad escogitare tutta una serie di rimedi per tenerla lontana dalle case, simili a quelli messi in atto contro le streghe. Va detto che la iānāra rappresenta il primo stadio dell’essere malefico in quanto tale, mentre diviene strega solo successivamente con un rituale rappresentato la notte di Natale da una strega più anziana che, nell’occasione, le trasmette tutte le formule magiche ed il pentolino, in cui preparare le pozioni, che le serviranno per esercitare la sua attività funesta.

Immagine di repertorio del Mazzamauriello



Mazzamaūriēlle

Nome di fantasia che si ricollega ad un personaggio, ovvero ad un fantasmino, che veniva invocato ogni qualvolta si cercava di impaurire un bambino che non voleva mangiare o fare il bravo. Secondo la credenza locale esso era un folletto di piccola statura, vestito di rosso, con in testa un berretto a forma di cono tronco dello stesso colore, che viveva tra le pareti domestiche, offrendo aiuto a chi lo rispettava, vendicandosi con chi lo malediva. Questo personaggio, partorito dalla fantasia popolare, che probabilmente si ricollega al mitologico personaggio romano del Silvanus ed all’Alphito greco, lo ritroviamo anche in molte altre contrade italiane con i più svariati nomi: Lauro, in alcune zone della Puglia e della Campania, Massaruol e Sanguinello nel Veneto, Maumau e Chicchio nella valle del Sele ed in Calabria, Mazzamareddu e Farfareddu in Sicilia, Sagareis e Vencul nel Friuli, Monacieddu nel Salento, ecc.

A Mazzamauriello sono legate molte “favole-leggenda”, anche inquietanti; ma, una, in particolare, va citata in quanto raffigura molto bene chi sia questo personaggio partorito dalla fantasia popolare: Mazzamauriello e zì monaca.

“Nora era figlia unica di un carpentiere e d’una filatrice di lana. Fin da piccola aveva dimostrato una pia vocazione, trascorrendo le giornate in orazioni e in opere buone. Ancora giovane perse entrambi i genitori e, rimasta sola, decise di farsi monaca seguendo gli impulsi del suo cuore. Da quando era diventata suora i suoi paesani avevano cominciato a chiamarla “Zì Monaca, e ormai tutti la conoscevano con quel nome. Un dì, mentre era in casa intenta ai lavori domestici, sentì un rumore e si voltò. Rimase allibita nel vedere in mezzo alla stanza uno strano essere, alto non più di due palmi, che aveva un viso lentigginoso e beffeggiatore, con un paio di occhietti brillanti e traditori, con un naso sottile rivolto all’insù, con una bocca molto ampia e un mento assai sporgente. In testa portava un berrettino scarlatto con una nappa turchina pendente a destra, ed indossava un giubbetto verdognolo sopra un paio di calzoni che finivano per introdursi in un paio di stivaletti lunghi fino alle ginocchia. Alla vita portava un cinturino bianco dal quale pendevano dei sonagli che ad ogni minimo movimento mandavano un suono stridulo ed assordante. Era Mazzamauriello! Un folletto modesto e dispettoso che poteva anche diventare pericoloso e letale per chiunque lo tradisse svelando la sua presenza. Nora era diventata pallida come un cencio lavato e non riusciva a dire una parola, allora lo gnomo interruppe quel silenzio e disse: “Ciao Zì Monaca!” “Santa Vergine benedetta! E tu chi sei? Che fai qui? Vattene! Vai via da casa mia!” esclamò Nora. “Sono Mazzamauriello ed abito in questa casa. Non devi temere nulla da me, basta che tu non dica mai a nessuno che sono qui. Anzi se avrai bisogno di me, chiama ed otterrai aiuto”.

Nora aveva spesso sentito parlare di Mazzamauriello. La gente diceva che andava in giro a molestare e ad atterrire le persone, finché non trovava una casa ed una famiglia dove stare. Ma non si poteva svelare la sua presenza a nessuno, altrimenti quel folletto avrebbe fatto qualche pazzia. Egli, infatti, possedeva un anello magico col quale poteva fulminare ed uccidere chiunque lo tradisse. Se, però, veniva trattato bene diveniva un benefattore ed era disposto ad aiutare chi abitava con lui.

Mazzamauriello appariva e scompariva più volte al giorno, svelto come un baleno. Riusciva ad infilarsi e a passare in ogni più piccola fessura, e spesso prendeva la forma di una folata di vento e si divertiva a far sbattere le imposte e a far tintinnare i vetri, oppure a far cadere sedie, tavoli ed altro a terra, dando così i brividi a Zì Monaca. A volte si metteva in mezzo ad una camera e lì saltellava, faceva giochi e scherzava ridendo e sghignazzando. Poi si sedeva sul pavimento, poneva i piedi in croce sulla nuca e in quella posizione camminava stando sui palmi delle mani. Altre volte poggiava le mani a terra e slanciava le gambe in aria, agitandole di qua e di là e girando su sé stesso. Il folletto non si trastullava sempre solo, spesso tirava in ballo anche la monaca. L’afferrava per un lembo della veste, per il cordone, per il soggolo, facendole fare mille giravolte; e se Nora reagiva sgridandolo, se la rideva e fuggiva via. Alla fine, però, voleva farsi sempre perdonare, metteva il berretto sulle sue ginocchia, strofinava le mani e da esse, come per incanto, cadevano monete nel cappello. Correva a portare il denaro a Nora, ma quella, ligia al vestito che indossava e mai avida di cose terrene, prendeva solo il necessario per poter vivere. La monaca, il più delle volte, era davvero infastidita dai giochetti del folletto che distraevano le sue preghiere, ma sopportava con pazienza temendo scherzi peggiori. Così trascorsero molti anni, finché quel nano che girava per casa non ne fece una delle sue, uno scherzo tanto pazzo che per poco Nora non ne morì. La donna stava leggendo un libro di preghiere accanto al letto, quando venne distratta da rumori provenienti dalle tavole del soffitto. Alzò gli occhi e vide il nano far capolino da una fessura del legno. “Zì Monaca mi getto?” disse

“ Possibile che tu debba farne ogni giorno di più grosse? Vatti a gettare alla malora!” Replicò Nora. “Eccoti le braccia e le gambe!” disse il nano, lanciando sul pavimento i suoi arti. E subito dopo: “Eccoti il capo!” e cadde anche quello.

Alla fine venne giù anche il resto del corpo. La monaca fu presa dallo spavento a vedere quei pezzi di corpo così sparsi, ma in un attimo le membra si riunirono e il folletto tornò come prima ridendo e gridando per lo scherzo compiuto. Nora decise che non poteva più reggere ai batticuori che le venivano procurati in continuazione. Così il giorno seguente, si recò da suo cugino Menico per chiedergli consiglio e aiuto, poiché non se la sentiva di vivere ancora con Mazzamauriello per casa. Raccontò tutto, ed il cugino le consigliò di cambiare abitazione. Al ritorno, trovò tutta la sua roba imballata e pronta per essere portata via. Lo gnomo, appena la vide, disse: “Casa nuova, casa nuova!” e saltava e batteva le mani con fare iroso e cattivo. In quel momento, Nora rammentò quale era la punizione per chi osasse svelare la presenza di Mazzamauriello. Ebbe paura e cercò di scappare, ma venne fulminata dall’anello magico del folletto e cadde a terra morta. Da quel giorno, nessuno più volle abitare quella casa per paura degli spiriti, e chiunque passi di là si fa il segno della croce dicendo: “Croce janca e croce nera, Ru dejaure ze la carreja” (Croce bianca e croce nera, il diavolo se la porta)”.



La paura

La paura era uno degli spauracchi più antieducativi che potessero inculcare nella mente i nostri antenati ai loro figli. Ogni volta che un bambino non voleva mangiare, disubbidiva ai genitori o faceva i capricci, lo si spaventava nominandogli la paura. Chi fosse questo “personaggio”, partorito letteralmente dalla fantasia, non si è mai capito. Fatto sta che i bambini appena lo sentivano nominare si rabbonivano subito restandone terrorizzati. C’era anche chi veniva preso dalla verminosi per lo spavento. Attorno alla paura sono sorte una infinità di supposizioni tanto che alla fine la credenza popolare è divenuta convinzione. Così, ad esempio, se un bambino veniva colto da improvvisi sobbalzi nel sonno o dormiva con gli occhi semichiusi, si pensava stesse in compagnia della paura. Per esorcizzare questo fantasioso “personaggio” e per evitare che andasse in sogno ai loro figli, i genitori gli facevano odorare dell’aglio crudo prima di metterli a dormire. Se questo rimedio si dimostrava inefficace o transitorio allora gli appuntavano sul pigiamino un sacchetto contenente una intera testa d’aglio. Secondo la fantasia popolare pare che il sistema funzionasse.



Mé pizzéchéne le māne!

O so’solde o so’ taccarate! È credenza popolare che quando si ha prurito alle mani debba accadere qualcosa nell’arco della giornata. Si pensa che il prurito alla mano sinistra sia legato ai soldi, mentre sia foriero di botte, intese in senso lato, quello alla mano destra.



Mé pizzéche u nāse!

Il prurito al naso, sempre secondo la più vetusta credenza popolare, dovrebbe annunziare visite in casa.



Mé sbàtte l’uōcchie!

Anticamente si pensava che il tremolio della palpebra dell’occhio sinistro fosse legato all’arrivo di buone notizie, mentre era indizio di disgrazie quello della palpebra dell’occhio destro.



Uōcchie dritte córe afflitte, uōcchie manche córe franche!

Un’altra credenza locale annette al prurito all’occhio destro un messaggio di disgrazie o di preoccupazioni, mentre a quello sinistro di buone notizie. In Toscana, ad esempio, vengono citati gli orecchi al posto degli occhi: “Orecchio manco, cuore franco, orecchio dritto, cuore afflitto”. Lo stesso avviene in alcune zone della Puglia come nel Salento: “Frishch a rrecchia manche, core franche; a rrecchia a ritte, cor’ afflitte”. Se il fischio negli orecchi è presente nell’orecchio di destra, vuol dire che qualcuno sta parlando male di colui che lo avverte; mentre, se il fischio interessa quello di sinistra, lo sta lodando o parlando bene di lui.



U surdélline a’le ’recchie

Il significato che si annette al fischio alle orecchie è una vecchia e simpatica credenza popolare. Ad essa è legata una serie di interrogativi che si pone chi ne è interessato, per cercare di capire se per lui sono in arrivo buone o cattive notizie, da parte di un uomo o di una donna, se sono prossime o ancora lontane da arrivare. Colui che ha il fischio alle orecchie chiede un numero alla persona che gli è più vicina, poi incomincia a dire buona o cattiva, buona o cattiva ecc. fino a quando non terminerà di contare il numero che gli è stato dato dalla persona a cui si è rivolto. Alla fine della conta prevarrà la buona o la cattiva notizia se l’una o l’altra domanda combacerà con detto numero; poi, inizierà di nuovo a domandarsi óme o femména, óme o femména, e così via vicine o luntane, vicine o luntane, ecc. Terminata questa serie di domande, se il fischio cesserà sarà sicuro che per lui sono in arrivo buone o cattive notizie, più o meno prossime, da parte di un uomo o di una donna; se, invece, il fischio continuerà, chiederà un altro numero ad una seconda persona iniziando, così, di nuovo a porsi le domande.

Nota biografica

Prof. Arnaldo Brunale



Prof. Arnaldo Brunale, campobassano doc, laureato in lettere moderne con indirizzo storico; studioso e docente del dialetto e delle tradizioni molisane; autore di poesie in vernacolo e in lingua; vincitore di numerosi concorsi di poesia e narrativa; già ricercatore esterno sugli studi dialettali per l’Università degli Studi di Firenze. Ha pubblicato una serie di scritti riguardanti la storia, il dialetto e i costumi campobassani. Ha in via di pubblicazione il Vocabolario Ragionato del dialetto di Campobasso (dall’italiano al campobassano).