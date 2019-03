Persona, Stato e Politica, prosegue a Larino il percorso “Rischio la libertà”

REDAZIONE TERMOLI

Continua il percorso innovativo di Dottrina Sociale della Chiesa rivolto a giovani, amministratori e attori di sviluppo locale, intitolato #rischiolalibertà e promosso dal Progetto Policoro della Diocesi di Termoli-Larino in collaborazione con Anci Molise. Questa sera, alle 19, nella sala della Biblioteca diocesana in piazza Duomo a Larino, si parlerà di “Persona, Stato e Politica”. L’incontro sarà tenuto da don Marcello Paradiso, teologo e vicario generale della Diocesi. L’incontro segue la serata che ha visto un ospite d’eccezione, Giuseppe Savino, che ha raccontato la sua esperienza e, in particolare, quella della piattaforma VA’ZAPP – hub rurale di giovani agricoltori. Un momento di incontro e formazione, allestito con cura e in ambiente accogliente e confortevole, che rinnova anche l’invito a partecipare per condividere un percorso dedicato al territorio e a tutti coloro che vogliono dare il loro contributo per il suo sviluppo all’insegna del bene comune.