Persona scomparsa, soccorritori in azione con unità cinofile ed elicotteri

I Vigili del Fuoco stanno setacciando la zona dell’ultimo avvistamento

Sono partite da circa un’ora le ricerche di un uomo di 57 anni (S.M. le iniziali), residente a Santa Croce di Magliano. L’uomo, seguito dai servizi sociali del Comune, nella giornata di ieri ha lasciato un biglietto ai suoi familiari avvisandoli che non sarebbe tornato per l’ora di pranzo. L’uomo però non si è presentato a casa nemmeno nella serata di ieri. Anche questa mattina i familiari lo hanno atteso invano e così nel pomeriggio è scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Stando alle prime informazioni l’uomo, che non guida, si è allontanato lasciando a casa i suoi effetti personali. Dunque, a meno che non si sia allontanato con qualcuno che conosce, dovrebbe trovarsi ancora in zona. Per questo i Vigili del Fuoco hanno concentrato le ricerche in territorio di Santa Croce e a Termoli, attraverso l’utilizzo di un’altra squadra. Sul posto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Pescara e l’unità cinofila del Comando di Campobasso, coadiuvata dai colleghi di Caserta.

Ore 20. Le ricerche sono ancora in corso ma dell’uomo nessuno traccia. Le operazione proseguiranno anche durante la notte.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

(FOTO ARCHIVIO)