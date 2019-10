I soccorritori si sono spostati nella zona di Termoli dove l’uomo è stato visto l’ultima volta

Si sono spostate a Termoli le ricerche del 57enne scomparso ieri a Santa Croce di Magliano (L’ARTICOLO QUI). La stazione mobile dei Vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri e alle altre forze dell’ordine, hanno ora (lunedì 14 ottobre) concentrato le ricerche nella zona del porto di Termoli dove l’uomo sarebbe stato avvistato nella tarda serata di ieri. Pare infatti che l’uomo sia stato visto passeggiare sul lungo mare di Termoli quindi ora le ricerche si stanno concentrando su tutta la costa termolese. Pattuglie a piedi hanno tenuto sotto controllo la zona anche durante la notte per cercare di scovare l’uomo. Le ricerche si sono concentrate anche nei pressi della stazione dei treni ma senza nulla di fatto. Questa mattina è uscita anche una vedetta della Capitaneria di Porto, insieme ai Vigli del fuoco, per pattugliare la zona via mare e cercare l’uomo su tutta la costa. «L’uomo pare soffra di alcuni problemi e già in passato si è allontanato più volte da casa» dicono le forze dell’ordine.