Persona autentica e speciale: in ricordo dell’imprenditore Vincenzo Stigliani

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, ricordiamo una persona autentica e speciale, Vincenzo Stigliani, fondatore della nota agenzia “Stigliani Immobiliare”.

Tutti ricordiamo quanto era conosciuto e amato in città; era un imprenditore ricco di entusiasmo e con tanta voglia di far crescere i suoi progetti, buttandosi a capofitto in quel lavoro che ha sempre amato, e a cui dedicava la sua vita trascorrendo appieno ogni giorno a contatto con chi voleva coronare il sogno di acquistare la casa desiderata da una vita.

Dopo un’improvvisa e fulminea malattia che ha stroncato la sua giovane vita, Vincenzo ha lasciato un vuoto troppo grande da colmare per tutti i suoi cari, amici e conoscenti, da ormai 4 lunghi anni.

Dalla sua professionalità e passione è nato il grande progetto lavorativo, “l’immobiliare Stigliani”, che la sua famiglia e i suoi fratelli, in particolare Alessandro in qualità di Amministratore del gruppo insieme ai suoi collaboratori, proseguono con la stessa dedizione.

Il gruppo Stigliani ha visto un’esponenziale crescita soprattutto nell’ambito della REAL BUSINESS, mediando le più grandi transazioni commerciali e vantando collaborazioni esclusive con i brand più prestigiosi e noti della grande distribuzione organizzata, nonché emergendo tra la concorrenza, per incarichi in esclusiva dei cantieri più prestigiosi della città, come ad esempio l’ultimo nato in zona centrale, di proprietà della Parco dei Pini srl.

Vincenzo ne sarà sicuramente orgoglioso.