Perseguitata dall’ex, finisce un incubo. Ma il problema resta

Oggi, 25 marzo 2022, presso il tribunale ordinario di Campobasso sez. penale, Giudice Istruttore Dei Santi si è celebrato il processo a carico di un uomo che per anni ha perseguitato la propria compagna, madre dei suoi due figli minori, collocata dall’Autorità Giudiziaria in una casa protetta.



Il Centro Antiviolenza LIBERALUNA, di cui è responsabile la dott.ssa Maira Grazia La Selva, si è costituita parte civile con l’avv. Maria Calabrese per supportare la donna che, a causa delle violenze e degli atti persecutori del compagno , è stata costretta a lasciare la propria abitazione, la propria famiglia, gli amici ed il lavoro e rifugiarsi in una casa famiglia da cui è uscita solo dopo tre lunghi anni, allorquando la signora è stata presa in carico dal Centro Liberaluna, è intervenuta la misura cautelare detentiva nei confronti dell’uomo.



La donna, anch’ella difesa dall’avv. Maria Calabrese, grazie all’aiuto delle operatrici del CAV ha riacquistato la libertà e, soprattutto, la propria dignità di donna, madre e lavoratrice, oltre all’ autonomia economica e decisionale.

“Grazie alla professionalità, competenza e dedizione di tutta l’equipe, continuiamo ad accogliere tutte le donne vittime di violenza che chiedono il nostro aiuto, supportandole o sino a che non abbiano riconquistato pienamente ciò che gli è stato tolto, moralmente, psicologicamente e legalmente”.

Queste le parole della Presidente Maria Grazia La Selva