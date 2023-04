Perseguitano e minacciano un loro coetaneo per soldi: denunciati 3 bulli

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso 3 ragazzi del Capoluogo, di età compresa tra gli anni 15 e 16, poiché ritenuti responsabili del reato di estorsione in concorso tra loro, ai danni di un coetaneo anch’egli residente a Campobasso.

Gli episodi delittuosi si sono verificati tra i mesi di novembre e dicembre 2022: la vittima è stata avvicinata, minacciata e percossa dai tre ragazzi denunciati al fine di estorcergli del denaro e costretta alla consegna di quanto ingiustamente preteso. A causa del forte timore derivante dalle ripetute minacce subite, in un secondo episodio estorsivo, alla sola vista degli aguzzini, il minore, impaurito, ha consegnato altro denaro ad uno dei tre, senza che questi neanche avesse bisogno di usare la forza.

Alcuni dei minorenni indagati sono stati segnalati già in precedenza all’A.G. per le medesime violazioni di legge e uno di essi risulta destinatario, dal mese di gennaio 2023, di un provvedimento cautelare con collocamento presso una comunità educativa. La Polizia di Stato invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente simili episodi oltre che attraverso i consueti canali, come il numero di emergenza 113, anche con l’utilizzo dell’applicazione per smartphone “Youpol”, che consente analogamente l’intervento immediato di personale di polizia.