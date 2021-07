Perriera: “Italia dei Valori rientra in Parlamento e con lei anche la legalità e la lotta alla corruzione”

Si è svolta il 1 luglio 2021 presso il Senato della Repubblica la presentazione delle componenti di Italia dei Valori alla Camera e al Senato. Tanti ingressi eccellenti nel partito tra cui: l’On. Piera Aiello, il Sen. Elio Lannutti, l’Ex Ministro Elisabetta Trenta ed i testimoni di giustizia Pino Masciari ed Ignazio Cutrò.

“In Molise c’è molto lavoro da fare, lo dimostra la comunicazione della retrocessione sulla mappa della nuova politica di coesione dell’UE. -Così Ivan Perriera coordinatore della Regione Molise- “ è inconcepibile che la nostra Regione si trovi nella fase di “transizione” sulla mappa stilata dall’Unione Europea è urgente intervenire utilizzando al meglio i fondi per far fronte alle esigenze della Regione come la carenza del personale all’interno degli ospedali molisani. Ci rivolgiamo- conclude Perriera- a tutti i cittadini delusi dalla politica degli slogan, ma che non vogliono piegare la schiena, ed anzi vogliono lottare per ritengono ancora che si possa avere una gestione migliore del Molise”.