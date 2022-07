Perrella: “Lavorerò per ricompattare Forza Italia a sostegno di Toma: serve continuità”

Il neo coordinatore provinciale ha le idee chiare: “Il centrodestra unito con le sue idee e i suoi valori, vince. E, al momento, non vedo grandi avversari”

“Sono legato al presidente Toma da quattro anni e lui è in Forza Italia ed è il mio riferimento politico, ma questa non è una novità. Credo che nei partiti ci si debba confrontare e discutere. I panni sporchi, come si suol dire, si lavano in famiglia ma bisogna fare squadra e andare d’accordo e io lavorerò proprio in questo senso calmando i malumori e ricompattando il partito”. Sono le prime parole – chiare e senza prestarsi ad interpretazioni – dell’ex consigliere e assessore comunale di Bojano, Carlo Perrella, appena nominato vice coordinatore provinciale di Forza Italia dalla deputata e coordinatrice regionale, Annaelsa Tartaglione.

“Credo che il partito debba sostenere Toma nel solco della continuità, pur con tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare durante il suo mandato. È vero – ha ammesso Perrella – che le ultime nomine all’interno del partito relative ai coordinatori cittadini hanno generato un po’ di malcontenti, ma adesso è il momento di riflettere insieme con tutto il centrodestra che, con le sue idee e i suoi valori, se è unito, vince. A maggior ragione in questo momento in cui non vedo grandi avversari. Al contrario, se poi vogliamo consegnare la Regione ad altri – ha concluso il neo coordinatore – è un’altra storia”.