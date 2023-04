‘Permesso rosa’ a Campobasso saranno istituiti 36 parcheggi gratuiti

Assicurare pari opportunità nella fruibilità di pubblici servizi andando incontro alle esigenze specifiche di determinati utenti.

E’ la finalità della delibera della Giunta comunale di Campobasso che dà il via all’istituzione di 36 parcheggi ‘rosa’ gratuiti riservati alla sosta temporanea (due ore) dei veicoli adibiti al servizio delle donne in gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Gli utenti dovranno essere in possesso di un idoneo contrassegno da richiedere al Comando della Polizia municipale. Per i trasgressori sono previste sanzioni. Le aree di sosta saranno dislocate in via prioritaria nei pressi di farmacie, studi medici pediatri, asili nido e scuole, laboratori di analisi, uffici postali e Consultori. (ANSA).

FOTO ANSA