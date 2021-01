Perimetrazione Parco del Matese ferma al palo, Fanelli e Primiani chiedeono conto a Toma

“Alle parole, devono seguire i fatti. E nonostante tutte le rassicurazioni del Presidente Toma e la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 73 del 28-02-2020 approvata all’unanimità, – ha scritto Micaela Fanelli, capogruppo Pd in songilio regionale – la perimetrazione del Parco Nazionale del Matese resta ancora ferma al palo.

Motivo per cui, insieme al collega Angelo Primiani, abbiamo protocollato una interrogazione per chiedere conto del lavoro fin qui svolto e per tentare di cogliere un’opportunità unica, irripetibile ed urgente.

Perché l’istituzione del Parco Nazionale del Matese rappresenta una necessità, oltre che opportunità di sviluppo economico e sociale, per le popolazioni locali in un territorio che più di altri soffre oggi della crisi economica e dell’assenza di prospettive, attraverso la gestione sostenibile delle sue ricchezze naturali, riconoscendo loro, tra l’altro, il ruolo di custodi di queste ricchezze.

La Regione Molise, invece, con le delibere di Giunta 558/2019 e 1/2020 ha elaborato una perimetrazione che è in forte contrasto con la proposta dell’ISPRA, riducendo notevolmente anche quella del servizio Regionale dedicato, mentre invece occorrerebbe coinvolgere nel processo di perimetrazione e costituzione dell’Ente Parco, oltre al Ministero dell’Ambiente, anche gli Enti Locali e tutti gli stakeholders del territorio, soprattutto i comuni interessati.

Dunque, per evitare di “arrivare lunghi” e disperdere questa grande opportunità di tutela, crescita e sviluppo, abbiamo chiesto al Presidente della Regione, che conserva la delega all’Ambiente, a che punto è l’iter di istituzione del Parco Nazionale del Matese e se sono stati applicati gli impegni assunti in Consiglio regionale.

E cioè, se la perimetrazione del Parco del Matese, così come prevista dalle delibere di Giunta regionale n.558019 e 1/2020, sia stata modificata tenendo conto dell’indirizzo di inserire, laddove non già previste nella suddetta proposta, le aree protette, a partire dall’area di Civita di Bojano, oltre che dell’intero territorio delle riserve regionali di Monte Patalecchia e dei Torrenti Longano e Longanello. Prevedendo inoltre un’adeguata zonizzazione per Campitello Matese che ne tuteli il patrimonio ambientale e ne salvaguardi futuri investimenti.

Poi, se la proposta modificata è stata portata all’attenzione della Commissione consiliare competente, anche per elaborare un documento di programmazione, deciso in Consiglio Regionale, per il funzionamento del Parco, coinvolgendo tutti gli stakeholder del territorio e se è stata comunicata all’Ispra e al Ministero dell’Ambiente la decisione finale del Consiglio.

Infine, attraverso l’interrogazione abbiamo formalmente chiesto di sapere quali azioni abbia messo in campo la Regione Molise al fine di condividere con la Regione Campania le decisioni principali e favorire la promozione dell’iter di istituzione, in particolare al fine di raccordare tra le regioni i criteri di scelta della perimetrazione e delle aree da includere nel costituendo parco.

E siamo e restiamo al fianco dei cittadini del Matese, anche in vista del Consiglio comunale di Bojano previsto per il prossimo 29 gennaio che affronterà la questione, continuando a sostenere tutti gli amministratori, le associazioni, i partiti, i movimenti, i cittadini che da tempo rivendicano la sede del parco in territorio molisano.

Perché l’occasione è storica e a portata di mano. E non dobbiamo sciuparla.”

“L’ho detto e ribadito più volte: l’istituzione del Parco del Matese rappresenta un’imperdibile occasione di sviluppo socio-economico per una vasta area del territorio molisano – ha dichiarato il consigliere regionale del MOvimento 5 Stelle Angelo Primiani – che sta soffrendo la crisi come non mai. Va ricordato come il Ministero dell’Ambiente, nel Piano Nazionale per la Biodiversità, ha individuato il Matese come Area Prioritaria per la conservazione della Biodiversità nell’Ecoregione Mediterraneo Centrale.

Tuttavia, nonostante siano passati quattro anni dall’istituzione normativa del Parco, ci troviamo ancora oggi a parlare di perimetrazione.

La Regione, in barba alle nostre critiche e perplessità, è andata dritta con l’elaborazione di una perimetrazione risultata (Dgr 558/2019 e 1/2020) in forte contrasto con le proposte dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che ha chiesto di apportare alcune modifiche. Tra queste l’inserimento delle aree protette di Civita di Bojano, oltre le riserve regionali di Monte Patalecchia e dei torrenti Longano e Longanello.

Insomma, non sono più ammissibili tentennamenti di sorta, e, anzi, è necessario accelerare sulla definitiva perimetrazione del Parco superando una volta per tutte la visione miope e localistica che ha contraddistinto l’operato della Giunta regionale fino a questo momento. Inutile sottolineare come nel processo di perimetrazione e costituzione dell’Ente Parco oltre al Ministero dell’Ambiente occorre coinvolgere gli Enti locali, tutti gli stakeholders del territorio, ma soprattutto i Comuni dell’area matesina e del Tammaro. Circostanza, questa, che si sarebbe già dovuta verificare.

Serve ad esempio comprendere che all’interno del Parco possono essere ricomprese anche zone a basso impatto ambientale, le cosiddette ‘Zone 3’, aree di tutela ma non sottoposte alle norme più stringenti. Inoltre occorre prevedere un corridoio che metta in diretta connessione Parco del Matese e Pnalm. Non c’è più tempo da perdere. Restiamo dell’avviso che sia fondamentale procedere speditamente sulla zonizzazione in particolare per quanto attiene il comprensorio sciistico di Campitello Matese che va tutelato dal punto di vista ambientale e finanziato con investimenti lungimiranti per quanto concerne le infrastrutture.

Per questi motivi insieme a Michela Fanelli ho depositato una interrogazione nella quale chiedo conto al presidente Toma di illustrare a che punto è l’iter. Non ci accontenteremo di risposte generiche o in politichese. Al contrario intendiamo capire se questo governo crede nel progetto Parco quale strumento di crescita economica e tutela ambientale del nostro territorio.”