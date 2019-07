Pericolosità della Provinciale 41, chiesta la messa in sicurezza

TORELLA DEL SANNIO

Il tratto della Provinciale 41, detta “Garibaldi”, versa in condizioni a limite della praticabilità. Per questo motivo il primo cittadino Antonio Lombardi ha interessato gli organi competenti al fine di mettere in sicurezza l’arteria, particolarmente trafficata. Quella della viabilità è davvero una emergenza per l’intero territorio, una piaga che rischia più delle volte di compromettere tanti progetti di rilancio e di sviluppo. Il rischio dell’incolumità pubblica non è da sottovalutare, come anche quello di rimanere isolati, in special modo durante il periodo invernale. Sono inoltre tratti particolarmente trafficati, considerato che collegano i paesi delle aree interne al capoluogo di regione. Quotidianamente la percorrono studenti, lavoratori, persone che si recano in ospedale per cure mediche o chi è costretto ad andare a Campobasso per ogni altro tipo di servizio. Una situazione alquanto insostenibile che merita molta più attenzione, anche in prospettiva dei progetti finanziati in ordine nazionale.