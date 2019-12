Pericolo furti, borseggi e truffe: controlli serrati nella zona della fiera

TERMOLI. I carabinieri della Compagnia di Termoli, nella mattinata di sabato scorso, 7 dicembre, hanno controllato a tappeto la zona della tradizionale “fiera” che si svolge ogni primo sabato del mese, in particolare 88 persone e 12 autoveicoli, nonché 3 esercizi pubblici. La presenza dei carabinieri ha scongiurato il verificarsi di furti, borseggi e truffe agli anziani, da parte di soggetti provenienti anche dei centri limitrofi, interessati a ottenere un illecito profitto approfittando della massiccia affluenza in zona di persone in previsione degli acquisti natalizi.

Le pattuglie impiegate, secondo un consueto disegno organico, sia automontate che a piedi, in uniforme e in abiti civili, non sono passate inosservate ai numerosi cittadini che si sono riversati nella zona riservata alla vendita al dettaglio.